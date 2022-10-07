Украина официально признала Курильские острова территорией Японии, оккупированной россией

В постановлении содержится призыв к международному сообществу продолжить принимать все возможные меры для договорно-правового оформления статуса Северных территорий Японии.

Верховная Рада Украины приняла постановление о поддержке позиции Японии в отношении ее Северных территорий.

За принятие соответствующего документа под названием «Об обращении Верховной Рады к международному сообществу относительно Северных территорий Японии» проголосовали 287 украинских парламентариев.

В частности, народные депутаты признали, что Курильские острова продолжают находиться под оккупацией россии*. В постановлении содержится призыв к международному сообществу продолжить принимать все возможные меры для договорно-правового оформления статуса Курильских островов.

«Верховная Рада Украины … обращается к Организацию объединенных наций, Европейскому парламенту, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее ГУАМ, национальным парламентам иностранных государств мира о последовательной поддержке и соответствующих действиях по урегулированию статуса Северных территорий Японии», — говорится в постановлении.

Документ вступил в силу в день его принятия.

Как сообщал Курсор, в марте Япония высказала россии протест против проведения военных учений возле Курильских островов, которые являются спорной территорией.

Также Курсор информировал о том, что секретарь украинского СНБО Алексей Данилов, комментируя решение японского правительства называть Курильские острова «оккупированными россией территориями», заявил, что вскоре рф потеряет эти территории.

Как известно, Курильские острова — это вулканический архипелаг в Охотском море. Он состоит из 56 островов и занимает площадь около 10,5 кв. км. Сейчас граница россии с Японией проходит к югу от островов. Россия контролирует Курилы с 1945 года, но Япония претендует на четыре самых южных из них.

Спорный вопрос об этих территориях является главной причиной того, что между Японией и россией не подписан мирный договор. Таким образом, юридически, страны все еще находятся в состоянии войны со времен Второй мировой.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!