Украина получила первый мощный ЗРК из Европы: озвучены подробности

Украина начала получать новейшие ЗРК, однако стране нужно больше оружия, чтобы эффективно защищаться от российских ракет.

Германия передала Украине первую из четырех систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM. Об этом сообщает издание SPIEGEL со ссылкой на собственные источники. По информации издания, передача состоялась 11 октября недалеко от польско-украинской границы.

Напомним, что 10 октября, после массированного ракетного удара по Украине, Германия пообещала как можно быстрее передать свой новейший ЗРК – таким образом, Украина стала первым оператором этого оружия. Этот ЗРК станет серьезным усилением для украинских военных.

Вместе с тем этого пока крайне недостаточно для того, чтобы эффективно «закрыть небо» от российских ракет. Важность поставок Украине больше современных систем ПВО и ПРО подчеркнул Президент Украины Владимир Зеленский во время видеоконференции лидеров «Группы семи».

Так, он поблагодарил президента Германии Олафа Шольца за ускорение поставок ЗРК IRIS-T и президента США Джо Байдена за решение предоставить современные ПРО и ПВО.

В то же время Зеленский также обратился к президенту Франции Эмануэлю Макрону и премьер-министру Италии Марио Драги с просьбой поставить ВСУ зенитные ракетные комплексы SAMP-T – эти системы нужны Украине «уже в ближайшие месяцы».