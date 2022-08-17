Украина заверила, что не утратила ни одной установки HIMARS: рф опять соврала

Вооруженные силы Украины не утратили ни одной установки HIMARS, а все заявления рф* об уничтожении этих ракетных систем являются выдумкой.

Об этом в интервью Голосу Америки заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, ни один HIMARS не утрачен. «Поэтому, когда вы читаете в российских СМИ или соцсетях, что солдат Иванов с «калашниковым» ворвался и увидел грузовик, в котором он уничтожил автоматом «калашникова» одновременно 12 HIMARS, можете просто посмеяться, покрутить у виска… Это глупость», – сказал Резников.

Первые ракетные системы HIMARS Украина получила от США в июне. Их применение позволило вооруженным силам Украины существенно изменить ситуацию на фронте, уничтожив большое количество складов с боеприпасами противника и разрушив его логистические цепочки.

Со времени появления HIMARS в Украине министерство обороны рф и российские СМИ неоднократно заявляли об уничтожении этих ракетных установок, однако ни одно из этих сообщений не нашло подтверждения фактами.

Также мы сообщали, что в Кремле продолжают искать преемника путину: возможны два сценария. Пострадавшие от западных санкций представители российской элиты рассматривают кандидатуры для возможной замены российского диктатора, который принес стране статус изгоя и критично подорвал экономику.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!