Украина заверила, что не утратила ни одной установки HIMARS: рф опять соврала

22:00, Сегодня
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рзсо himars фото
Фото: depositphotos.com

Российская пропаганда продолжает выдумывать небылицы об уничтожении западного оружия ВСУ, но на самом деле, им даже не известно, где сейчас находятся установки.

Вооруженные силы Украины не утратили ни одной установки HIMARS, а все заявления рф* об уничтожении этих ракетных систем являются выдумкой.

Об этом в интервью Голосу Америки заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, ни один HIMARS не утрачен. «Поэтому, когда вы читаете в российских СМИ или соцсетях, что солдат Иванов с «калашниковым» ворвался и увидел грузовик, в котором он уничтожил автоматом «калашникова» одновременно 12 HIMARS, можете просто посмеяться, покрутить у виска… Это глупость», – сказал Резников.

Первые ракетные системы HIMARS Украина получила от США в июне. Их применение позволило вооруженным силам Украины существенно изменить ситуацию на фронте, уничтожив большое количество складов с боеприпасами противника и разрушив его логистические цепочки.

Со времени появления HIMARS в Украине министерство обороны рф и российские СМИ неоднократно заявляли об уничтожении этих ракетных установок, однако ни одно из этих сообщений не нашло подтверждения фактами.

Также мы сообщали, что в Кремле продолжают искать преемника путину: возможны два сценария. Пострадавшие от западных санкций представители российской элиты рассматривают кандидатуры для возможной замены российского диктатора, который принес стране статус изгоя и критично подорвал экономику.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Тали Малкина
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