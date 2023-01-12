Украинская артиллерия потопила российский военный корабль в Днепре

Во вторник в реке Днепр украинской артиллерией был потоплен российский военный корабль, заявили в Генштабе ВСУ.

Класс корабля еще уточняется, сообщает Генштаб в Facebook. На инфракрасной фотографии, сопровождающей объявление, видно, что горит патрульный катер.

«Украинская артиллерия успешно обстреляла российский военный катер на Днепре», — говорится в сообщении Министерства обороны Украины.

Сообщается, что корабль находился в дельте стратегической реки, которая делит Украину пополам, а также ее столицу Киев. В ноябре армия рф* отступила на восточный берег реки. Украинский портовый город Херсон, который был отвоеван в ноябре после того, как он был оккупирован россией с начала марта, находится в устье Днепра, где река течет мимо нескольких островов в Черное море через Днепровский залив.

Министерство обороны Украины опубликовало свой ежедневный подсчет потерь российских войск, где значится, что с начала войны 24 февраля число уничтоженных суден россии достигло 17.

В то время как черноморский флот россии намного превосходит украинский флот по численности и обладает значительной степенью контроля над морским движением в Черном море, он не смог добиться морского превосходства в водной толще из-за боевых возможностей Украины.

Западные страны поставили в Украину противомагазинные ракеты, такие как «Гарпун», но у нее также есть собственная ракета «Нептун», пара которых, как известно, использовалась для потопления флагмана черноморского флота «Москва».

Потопление российских военных кораблей приобрело большее символическое значение для Украины в войне, особенно в интернете, где оно приобрело меметический характер. О фразе «русский военный корабль, иди *****» знают многие.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.