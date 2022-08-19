Украинские СМИ выяснили, как работает ботоферма, которая распространяет месседжи политиков

Положительные комментарии и поддержка под сообщениями некоторых политиков – результат деятельности ботов, а не реальных людей.

Украинское издание «Апостроф» опубликовало расследование о работе ботофермы, которая, предполагают, работала в пользу одной из украинских партий.

Информация обнародована в Youtube-канале издания.

Главный персонаж расследования – Виктор Майстренко. Мужчина -– программист по специальности – в 2012 году прибыл в Украину из рф. После этого свои таланты программиста он приложил к созданию специального программного обеспечения для ботофермы.

Майстренко создал программу, которую может приобрести каждый желающий за 314 долларов. Программа дает возможность одному человеку управлять работой целой армии ботов, которые пишут «правильные» комментарии под сообщениями в соцсетях и расставляют ответные реакции.

Во время своего пребывания в рф* мужчина «поругался» с ФСБ, из-за чего ему требовалось срочно сбежать. В Украине он встретился с Антоном Геращенко, советником министра МВД еще со времен Авакова, и Артуром Герасимовым, сопредседателем фракции партии «Европейская Солидарность» в Верховной Раде.

Именно этой «дружбой», вероятно, и объясняется значительная активность под сообщениями в Facebook главы «Европейской Солидарности» и других аккаунтов, связанных с этой партией.

Также мы сообщали, что в Кремле продолжают искать преемника путину: возможны два сценария. Пострадавшие от западных санкций представители российской элиты рассматривают кандидатуры для возможной замены российского диктатора, который принес стране статус изгоя и критично подорвал экономику.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!