Украинские военные обещают отомстить россиянам за обстрелы на День независимости: будет много «хлопков»

Украина собирается отомстить российским оккупантам за их «поздравления» на День независимости. Это будет возможным благодаря поставкам западного вооружения. Соответствующее заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, который пообещал, что действия россии и их множественные обстрелы в честь праздника не останутся безнаказанными.

Об этом пишет «Корреспондент.net».

По его словам, ответные удары от ВСУ стоит ожидать россии после поставок Киеву западного оружия.

«Это не только наши подарки. Это подарки еще и от наших партнеров», — сказал Данилов.

В связи с этим, после получения точного оружия Украина готова хоть каждый день «дарить подарки» агрессору, который решил завладеть украинской землей, поэтому россии стоит готовиться. Глава СНБО добавил, что в будущем под ударом защитников окажется гораздо большее число объектов армии РФ, чем сейчас.

Ранее «Курсор» писал о том, что россия больше месяца проводит обстрелы Запорожской АЭС и других оккупированных территорий, обвиняя в этом Украину.

*— до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!