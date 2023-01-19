Украинские военные показали кадры уничтожения скопления россиян в Луганской области

Война в Украине набирает обороты, и с приближением февраля вполне возможен новый этап обострения. Однако сейчас преимущества на стороне Вооруженных сил Украины

ВСУ продолжают активно противодействовать российским агрессорам на оккупированных территориях Украины. Военные рф* продолжают вести бои за чужие территории, попутно разрушая гражданскую инфраструктуру и убивая мирных граждан.

Солдаты Сил специальных операций Вооруженных сил Украины опубликовали видео, на котором показан ожесточенный бой с оккупантами. Бой проходил в районе города Кременная, что в Луганской области, на Донбассе.

«Огневое поражение российским оккупантам нанесли, в частности, и из минометов», — отметили в ССО.

На кадрах видно, что оккупанты притаились в лесной местности, удачно замаскировавшись. Они были вблизи украинских воинов, и те решили вступить в открытый бой с врагом. Начался стрелковый бой, бойцы задействовали минометы.

Напоминаем, что разведка США дала прогноз по развитию войны в Украине зимой.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!