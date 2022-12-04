Разведка США дала прогноз по развитию войны в Украине зимой

Хотя путин осведомлен о трудностях, с которыми сталкиваются российские силы, неясно, имеет ли он полную картину относительно их масштабов.

Эксперты американской разведки ожидают, что уменьшение интенсивности боевых действий в Украине продлится несколько месяцев, и обе стороны готовятся к контрнаступлению после зимы.

Об этом заявила директор Национальной разведки США Аврил Хейнс, сообщает Sky News.

По ее словам, нет никаких признаков снижения украинской воли к сопротивлению, «и моральный дух не угас, несмотря на постоянные атаки россии* на энергетическую инфраструктуру страны».

«Мы уже наблюдаем своего рода снижение темпов конфликта … и мы ожидаем, что это, вероятно, будет тем, что мы увидим в ближайшие месяцы», — сказала Хейнс.

Она добавила, что обе армии будут заниматься переоснащением и поставками для контрнаступления после зимы. При этом существует «изрядный скептицизм относительно того, действительно ли россияне будут готовы это сделать».

По словам Хейнс, цель москвы по уничтожению критически важной инфраструктуры Украины частично заключалась в том, чтобы подорвать волю украинцев к сопротивлению, однако этого не произошло.

Как сообщал Курсор, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что рассматривает возможность проведения прямых переговоров с главой кремля владимиром путиным. По словам американского лидера, он готов провести разговор с президентом рф, но только в том случае, если это положит конец войне, продолжающейся уже 9 месяцев на территории Украины.

Глава Белого дома заявил, что для того, чтобы переговоры с российским диктатором состоялись, кремль должен быть заинтересован в том, чтобы прекратить военный конфликт. Однако, в ближайшем времени Джо Байден не намерен этого делать.

Курсор писал ранее, что россия отменила переговоры с США о возобновлении соглашения о контроле над ядерными вооружениями, которые должны были начаться в Египте во вторник, 29 ноября.