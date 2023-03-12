Украинские военные троллят белорусов макетом мертвого российского оккупанта

Беларусь была втянута в войну в Украине благодаря тому, что белорусский диктатор лукашенко не может сказать «нет» своему коллеге путину.

Сотрудники пограничной службы Беларуси в очередной раз выразили недовольство по поводу действий украинских пограничников. Известно, что сотрудники ГПСУ повесили макет солдата страны-агрессора рф*, чтобы напугать беларусских коллег.

Подробнее об этом информирует Обозреватель.

Отмечается, что этот макет в форме российского военного украинские пограничники назвали Валерой.

«Практически ежедневно слышны выстрелы различные. Был установлен макет повешенного военнослужащего в форме российской армии, которого представители Украины назвали Валерой. Они указали, что это военнослужащий, убитый под Киевом. Это все с целью какого-то устрашения и психологического давления на военнослужащих, которые охраняют государственную границу нашей страны», – пожаловался замначальника пограничной заставы «Глушковичи» Владислав Зенкович.

Пограничник также отметил, что в последнее время украинская сторона ведет себя агрессивно и «хулиганит», в том числе, показывая неприличные жесты. Также украинцы пишут оскорбительные слова на дорожных знаках, звонят и угрожают дежурного пограничного пункта.

В целом, говорят в Беларуси, ситуация на границе напряженная. С беларусской стороны военные прячутся за мешками с песком и бетонными блоками, местами даже вырыли окопы. По их словам, они ждут от украинцев провокаций и готовы применять оружие. При этом белорусы подзабыли, что именно с их стороны 24 февраля 2022 года на Киев двинулась колона вражеской техники с целью захвата власти в Украине. И то, что украинские пограничники сейчас вывесили макет российского военного, говорит о предупреждении — второй раз подобная схема не пройдет ни для россии, ни для Беларуси.

Ранее «Курсор» информировал, что россия намерена использовать Беларусь в войне против Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!