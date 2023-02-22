Россия намерена использовать Беларусь в войне против Украины — аналитики ISW

Аналитики заявили, что страны-члены НАТО должны серьезно подготовиться к такому сценарию, при котором москва* будет полностью контролировать Беларусь.

Как ранее оценивал ISW, президент рф владимир путин, скорее всего, добьется значительных успехов в восстановлении сюзеренитета россии над Беларусью, независимо от исхода его вторжения в Украину.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

По словам экспертов, вероятные постоянные успехи рф в Белоруссии ставят Запад перед выбором, что делать с потенциальным будущим ландшафтом безопасности на восточном фланге НАТО. Если Запад позволит путину сохранить свои нынешние завоевания в Украине, особенно в Крыму и восточной части Херсонской области, то тогда кремль сможет использовать как оккупированные белорусские, так и украинские территории, чтобы еще больше угрожать Украине и восточному флангу НАТО.

Эксперты отмечают, что в качестве альтернативы Запад мог бы установить условия будущего, в котором территориально единая Украина станет надежным военным партнером в защите восточного фланга НАТО от россии и оккупированной россией Беларуси. Это предпочтительное долгосрочное будущее основано на немедленных и устойчивых решительных действиях Запада, чтобы дать Украине возможность изгнать российские войска со своей территории.

В институте считают, что чрезвычайно маловероятно, что Запад сможет победить или эффективно отреагировать на российскую кампанию по поглощению Беларуси без предварительного поражения россиян в войне против Украину.

Сообщается, что зарубежные журналисты получили засекреченный стратегический документ кремля от 2021 года о восстановлении сюзеренитета рф над Беларусью через Союзное государство к 2030 году.

СМИ опубликовали отчет о расследовании о секретном 17-страничном российском стратегическом документе о том, как кремль стремится поглотить Беларуст, используя структуру Союзного государства, в которой доминирует кремль, к 2030 году. Журналисты не стали публиковать стратегический документ, чтобы не компрометировать источники, по их словам.

Хотя ISW не может подтвердить существование или содержание этого документа, выводы журналистов о стратегическом документе и его различных направлениях поэтапной военной, политической, экономической и культурной интеграции Беларуси с россией через Союзное государство согласуются с Долгосрочные исследования и оценки ISW о кампаниях кКремля и стратегической цели по подчинению Беларуси через Союзное государство.

Ранее Курсор писал, что в Беларуси заявили о готовности строить штурмовики Су-25. По словам Лукашенко, Беларусь готова строить штурмовики Су-25, которые «доказали свою эффективность в Украине».

Наша редакция писала, что СМИ указали на еще один признак подготовки Беларуси к военным действиям против Украины. Белорусская армия приступила к снятию бронетехники с долговременного хранения для участия в объединенной региональной группировке российских и белорусских вооруженных сил.

Еще мы писали, что американская разведка пока не видит признаков, указывающих на то, что северную границу Украины будут снова атаковать, в частности армия Александра Лукашенко.

Кроме этого, беларусский оппозиционер рассказал про общую цель Лукашенко и путина.

Напомним, что Зеленский отреагировал на слова Лукашенко, касающиеся «пакта о ненападении».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.