Ультраортодоксальный еврей стал первым заболевшим полиомиелитом в США почти за десятилетие

Первый случай полиомиелита в Соединенных Штатах за десятилетие был диагностирован у ортодоксального еврея в округе Рокленд, к северу от Нью-Йорка.

Местные чиновники здравоохранения заявили, что начнут кампанию по увеличению вакцинации против потенциально смертельного вируса. Они сказали, что у жертвы был паралич, признаки болезни, и что он не был вакцинирован против нее.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Многочисленные источники сообщили New York Jewish Week, что этот человек является частью крупной еврейской общины округа Рокленд. Местный чиновник сказал то же самое в уже удаленном заявлении, осуждающем тех, кто не делает прививки. Это вызвало резкую критику в Твиттере со стороны многих представителей местной еврейской общины.

«Его выписали из больницы. Это молодой человек, в инвалидном кресле. Он недавно женился», — сообщил «Jewish Week» один из источников на условиях анонимности.

Полиомиелит — очень заразное заболевание, которое может вызвать паралич и даже смерть. До того, как в начале 1950-х годов была разработана эффективная вакцина, ежегодно заражались десятки тысяч американцев. Некоторые получили постоянную инвалидность. Вспышка 1952 года унесла жизни более 3 000 человек, в основном детей.

Новый случай полиомиелита произошел на фоне ожесточенной реакции на вакцинацию в некоторых ортодоксальных общинах, вызванной пандемией COVID-19, а также после вспышки кори в округе Рокленд в 2018 и 2019 годах, которая была сосредоточена среди ортодоксального населения этого района. Округ запретил непривитым детям входить в общественные места во время вспышки.

Согласно данным штата, 60% детей округа Рокленд получили все три дозы вакцины против полиомиелита к двум годам, что является рекомендуемым сроком для вакцинации. В стране к этому возрасту полностью привиты более 92% детей. В прошлом году в округе Рокленд уровень выполнения графика вакцинации детей, который защищает от ряда заболеваний, составил 42%, что является самым низким показателем в штате. Хотя в округе проживает много жителей, не являющихся ортодоксальными евреями, его многочисленные ортодоксальные анклавы являются самыми быстрорастущими районами, отчасти из-за большого количества маленьких детей.

На этой неделе исполнительный директор округа Рокленд Эд Дэй заявил, что округ «не застрахован от нерешительности в отношении вакцин»: «Именно это привело к кризису с корью, с которым мы справились, и почему мы постоянно делаем все возможное, чтобы активно проводить вакцинацию людей».

Начиная с пятницы, округ Рокленд предложит бесплатную вакцинацию против полиомиелита в Помоне для всех непривитых жителей Нью-Йорка.

После вспышки кори в 2019 году кампании общественного здравоохранения привели к тому, что больше детей были вакцинированы против вируса, в том числе в еврейских общинах округа Рокленд и Бруклина, которые пострадали больше всего. Но с тех пор появление вакцин против COVID-19 усилило напряженность вокруг вакцинации в этих сообществах и за их пределами, при этом широко распространяется неточная информация.

Чиновники призывают всех, кто не вакцинирован, в том числе беременных или тех, кто обеспокоен тем, что они могли подвергнуться воздействию, пройти вакцинацию или ревакцинацию.

Израильское исследование: Специальная радиация может убить COVID-19 и вирус полиомиелита. Согласно исследованию, особую форму излучения можно использовать в качестве эффективного инструмента для уничтожения более 99% патогенов на различных поверхностях за две секунды.

Курсор сообщал, что в Израиле признали провал кампания по вакцинации от полиомиелита среди детей в возрасте 9 лет и старше.

Ранее Курсор писал, что в Израиле впервые за десять лет произошла вспышка полиомиелита. Более того, впервые за 35 лет зафиксирован клинический случай полиомиелита (паралич) в результате заражения.

Редакция Курсора сообщала, что Нахман Эш заявил, что нынешняя вспышка полиомиелита в Израиле — верхушка айсберга. Генеральный директор Министерства здравоохранения Нахман Эш подчеркнул, что полиомиелит можно искоренить с помощью вакцин.

Кроме этого, в Израиле уже 17 тысяч детей привились от полиомиелита. Медики заявляют, что симптомами полиомиелита являются недомогание общего характера, повышение температуры тела до 40°C, потеря аппетита, тошнота и другие.

Также напомним, что в пробах сточных вод в Тверии обнаружен полиомиелит.