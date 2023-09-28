Названа причина смерти одного из уважаемых британских артистов.

В 82-летнем возрасте скончался актер Майкл Гэмбон.

Об этом сообщает The Guardian.

"Мы опустошены, сообщая о потере сэра Майкла Гэмбона. Любимый муж и отец, Майкл мирно скончался в больнице вместе со своей женой Энн и сыном Фергюсом у его постели после приступа пневмонии. Майклу было 82 года. Мы просим вас уважать нашу конфиденциальность в это болезненное время и благодарим вас за ваши сообщения поддержки и любви", – сказано в заявлении семьи.

Отметим, что Гэмбон является ирландским и британским актером театра, кино и телевидения, четырежды получавшим телепремию BAFTA как лучший актёр (1987, 2000, 2001, 2002), номинированным на премии «Эмми» (2002) и «Золотой глобус» (2003) и получившим многие премии различных кинематографических гильдий.

Он родился в Ирландии 19 октября 1940 года. После начала работы в Британском Национальном театре его ждали серьезные успехи в карьере.

В те время руководителям театра был сэр Лоренс Оливье, а Гэмбон был участником постановкок пьес Алана Айкбурна. Широкую известность артист приобрел в 1980-х, когда сыграл в постановке «Жизнь Галилея».

С того времени он постоянно выступал на сцене Королевского Национального театра, где играл известных персонажей, в том числе Короля Лира, Отелло и Марка Антония. Он был является одним из уважаемых британских актеров.

Командор ордена Британской империи. Многие его знают по роли волшебника Альбуса Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере.

82-летний имел супругу британскую актрису Энн Миллер, с которой они женились в далеком 1962 году. У них родился сын Фергюс.

С 2004 года Майко жил с Филиппой Харт, которая моложе его на 25 лет. В мае 2007 года у них родился сын Майкл, а 22 июня 2009 – второй сын, Уильям.

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