Мик Джаггер заявил, что его детям не нужны 500 млн долларов, чтобы жить хорошо.

Мик Джаггер хочет использовать деньги, которые он заработал, выступая в составе группы Rolling Stone, с пользой.

Музыкант предположил, что он готов пожертвовать доходы от каталога группы на благотворительность во время интервью Wall Street Journal, опубликованного в среду.

«Детям не нужны 500 миллионов долларов, чтобы жить хорошо. Да ладно», — сказал Джаггер, имея в виду своих восьмерых детей. Старшему ребенку певца, Кэрис, 52 года, а младшему, Деверо, 6 лет. Звезда Rolling Stones добавил, что деньги «возможно, принесут миру пользу».

Джаггер имеет права на музыку группу, выпущенную только после 1971 года, потому что их бывший бухгалтер Аллен Кляйн приобрел права на более ранние работы Rolling Stones.

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