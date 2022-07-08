Умер культовый актер, сыгравший в «Крестном отце»

10:00, Сегодня
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Фото: pixabay.com

Актер Джеймс Каан, сыгравший старшего сына дона Вито Корлеоне, скончался по неизвестным причинам.

Американский актер Джеймс Каан, который был многим известен по роли сына Вито Корлеоне, Сонни Корлеоне, в кинокартине «Крестный отец», умер в возрасте 82 лет.

Соответствующее сообщение было обнародовано на странице актера в Twitter.

«С большой грустью сообщаем вам о кончине Джимми. Семья просит вас продолжать уважать их частную жизнь в это трудное время», — говорится в сообщении.

При этом, причины смерти Каана не были указаны.

Родившийся в Бронксе Каан был ребенком еврейских иммигрантов из Германии — Софи Фалькенштейн и Артура Каана, мясника и торговца мясом.

«Джимми был одним из величайших. Он был не только одним из лучших актеров, которых когда-либо видел наш бизнес, но и веселым, верным, заботливым и любимым. Наши отношения всегда были дружбой, а не бизнесом. Я буду очень скучать по нему и горжусь тем, что работал с ним все эти годы», — написал менеджер актера ДельПьяно.

Каан был любимцем Фрэнсиса Форда Копполы с 1960-х годов, когда Коппола пригласил его на главную роль в «Людях дождя». Он был готов к главной роли в «Крестном отце» в роли Сонни, старшего сына босса мафии Вито Корлеоне.

Как известно, за роль старшего сына дона Вито Корлеоне Джеймс Каан был номинирован на премии Оскар и Золотой глобус.

Помимо «Крестного отца» (1972), он запомнился зрителям по таким фильмам, как «Люди дождя» (1969), «Игрок» (1974), «Вор» (1981) и «Мизери» (1990).

Каан уже был звездой на телевидении, прославившись в 1971 года в «Песни Брайана».

После «Песни Брайана» и «Крестного отца» он был одним из самых занятых актеров Голливуда, снявшись в фильмах «Прячься у всех на виду», «Смешная леди» (вместе с Барброй Стрейзанд), «Элита убийц» и «Глава вторая» Нила Саймона. Он также ненадолго появился в эпизоде ​​воспоминаний в «Крестном отце: Часть II».

Он вернулся к полноценной славе вместе с Кэти Бейтс в «Мизери» в 1990 году.

Снова востребованный, Каан снялся в фильме «Для мальчиков» с Бетт Мидлер в 1991 году. В следующем году он сыграл ироничную версию Сонни Корлеоне в комедии «Медовый месяц в Вегасе».

Другие более поздние фильмы, в которых сыграл Каан — «Плоть и кости», «Бутылочная ракета» и «Микки голубые глаза».

Каан был четырежды женат и столько же раз разведен. У актера остались дочь Тара и сыновья Скотт, Александер, Джеймс и Джейкоб.

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Автор материала:
Таня Нати
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