Умер культовый актер, сыгравший в «Крестном отце»

Американский актер Джеймс Каан, который был многим известен по роли сына Вито Корлеоне, Сонни Корлеоне, в кинокартине «Крестный отец», умер в возрасте 82 лет.

Соответствующее сообщение было обнародовано на странице актера в Twitter.

It is with great sadness that we inform you of the passing of Jimmy on the evening of July 6. The family appreciates the outpouring of love and heartfelt condolences and asks that you continue to respect their privacy during this difficult time. End of tweet — James Caan (@James_Caan) July 7, 2022

«С большой грустью сообщаем вам о кончине Джимми. Семья просит вас продолжать уважать их частную жизнь в это трудное время», — говорится в сообщении.

При этом, причины смерти Каана не были указаны.

Родившийся в Бронксе Каан был ребенком еврейских иммигрантов из Германии — Софи Фалькенштейн и Артура Каана, мясника и торговца мясом.

«Джимми был одним из величайших. Он был не только одним из лучших актеров, которых когда-либо видел наш бизнес, но и веселым, верным, заботливым и любимым. Наши отношения всегда были дружбой, а не бизнесом. Я буду очень скучать по нему и горжусь тем, что работал с ним все эти годы», — написал менеджер актера ДельПьяно.

Каан был любимцем Фрэнсиса Форда Копполы с 1960-х годов, когда Коппола пригласил его на главную роль в «Людях дождя». Он был готов к главной роли в «Крестном отце» в роли Сонни, старшего сына босса мафии Вито Корлеоне.

Как известно, за роль старшего сына дона Вито Корлеоне Джеймс Каан был номинирован на премии Оскар и Золотой глобус.

Помимо «Крестного отца» (1972), он запомнился зрителям по таким фильмам, как «Люди дождя» (1969), «Игрок» (1974), «Вор» (1981) и «Мизери» (1990).

Каан уже был звездой на телевидении, прославившись в 1971 года в «Песни Брайана».

После «Песни Брайана» и «Крестного отца» он был одним из самых занятых актеров Голливуда, снявшись в фильмах «Прячься у всех на виду», «Смешная леди» (вместе с Барброй Стрейзанд), «Элита убийц» и «Глава вторая» Нила Саймона. Он также ненадолго появился в эпизоде ​​воспоминаний в «Крестном отце: Часть II».

Он вернулся к полноценной славе вместе с Кэти Бейтс в «Мизери» в 1990 году.

Снова востребованный, Каан снялся в фильме «Для мальчиков» с Бетт Мидлер в 1991 году. В следующем году он сыграл ироничную версию Сонни Корлеоне в комедии «Медовый месяц в Вегасе».

Другие более поздние фильмы, в которых сыграл Каан — «Плоть и кости», «Бутылочная ракета» и «Микки голубые глаза».

Каан был четырежды женат и столько же раз разведен. У актера остались дочь Тара и сыновья Скотт, Александер, Джеймс и Джейкоб.

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