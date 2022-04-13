Комедийный актер Гилберт Готфрид умер в возрасте 67 лет

Ушел из жизни стендап-комик Гилберт Готфрид, известный своим грубым юмором, который также озвучивал детское телевидение и фильмы, в частности «Аладдин».

Гилберт Готтфрид, известный американский актер и стендап-комик, известный своим низким, прожженным голосом и грубыми шутками, ушел из жизни. Ему было 67 лет.

Готтфрид умер от рецидивирующей желудочковой тахикардии, вызванной миотонической дистрофией II типа, заболеванием, поражающим сердце, сообщил в своем заявлении его публицист и давний друг Гленн Шварц.

«Гилберт был самым знаковым голосом в комедии», — говорится в заявлении его семьи. — «Также он был прекрасным мужем, братом, другом и отцом своих двух маленьких детей. Хотя сегодня печальный день для всех нас, пожалуйста, продолжайте смеяться как можно громче в честь Гилберта», — говорится в заявлении его семьи.

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