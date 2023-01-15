Умер легендарный грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе

Умер легендарный грузинский артист Вахтанг Кикабидзе.
Культовый грузинский киноактёр, эстрадный певец, сценарист, режиссёр и автор песен Вахтанг Кикабидзе скончался. Ему было 84 года.
Легендарный актер навсегда запомнится его поклонникам, как летчик из фильма «Мимино».
Актер начал сниматься еще в 1966 году, но известность ему принесли работы у Георгия Данелия. Фильмография Вахтанга Кикабидзе: «Не горюй!», «Мелодии Верийского квартала», «ТАСС уполномочен заявить».
Режиссерская работа началась с 1981 году, когда он снял по своему сценарию комедию «Будь здоров, дорогой!».
Также Кикабидзе запомнился как певец, он часто выступал с Нани Брегвадзе.
В июне 2018 года Кикабидзе заявил, что в 1991 году он обрадовался распаду СССР и в честь этого события «даже стол накрыл». На протяжении долгого времени, а особенно с началом полномасштабного вторжения, он приложил максимум усилий для поддержки Украины.
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