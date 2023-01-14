Умерла звезда фильмов «Тот самый Июнхаузен» и «Ширли-мырли» Инна Чурикова

79-летняя Инна Чурикова, являющаяся советской и российской актрисой, скончалась.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора театра Ленком Марка Захарова Марка Варшавера.

«Инна Михайловна умерла сегодня после продолжительной болезни», ‒ сказал Варшавер и добавил, что точную дату и место похорон пока что не определили, но возможно, что их проведут во вторник, 17 декабря.

Отметим, что Инна Чурикова является советской и российской актрисой театра и кино; народной артисткой СССР (1991), лауреата Государственной премии рф (1997), Государственной премии рсфср им. братьев Васильевых (1986) и премии Ленинского комсомола (1976); полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Она родилась 5 октября 1943 года в эвакуации, в городе Белебей Башкирской АССР. После школьного образования она пыталась поступить в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина и студию МХАТ, но тщетно.

Лишь с третьего раза ее зачислили в театральное училище им. Б. Щукина. В 1965 году закончила обучение на актерском факультете в Высшем театральном училище имени М. С. Щепкина с красным дипломом. С 1965 года она стала актрисой московского театра юного зрителя.

Дебют в кино состоялся несколько ранее, еще в студенческий период ‒ в 1960 году Чурикова снялась в фильме «Тучи над Борском». Далее снималась во многих картинах, в том числе в фильмах своего супруга-кинорежиссёра Глеба Панфилова. Также она получила известность благодаря ролям в фильмах «Морозко», «Тот самый Июнхаузен», «Начало», «Курьер», «Ширли-мырли» и других.

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