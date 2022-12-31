Умерла известная телеведущая

Журналист брала «самые важные интервью нашего времени» у многих видных деятелей, среди которых Фидель Кастро, Маргарет Тэтчер, Муаммар Каддафи, Саддам Хусейн, *владимир путин и другие.

В 93-летнем возрасте скончалась Барбара Уолтерс – первая женщина-ведущая вечерних новостей и один из самых известных интервьюеров на телевидении.

Об этом сообщает ABC News.

По словам исполнительного директора компании Walt Disney Company Роберта Айгера, Уолтерс умерла в пятницу, 30 декабря, в своем доме в Нью-Йорке.

«Барбара была настоящей легендой, пионером не только женщин в журналистике, но и самой журналистики. Она была единственным в своем роде репортером, который брал самые важные интервью нашего времени, от глав государств до крупнейших знаменитостей и икон спорта», – сказал он.

Известно, что Барбара была одной из самых заметных женщин на американском телевидении. Ее журналистская карьера началась в программе The Today Show на канале NBC в 1960-х годах в качестве сценариста и продюсера. Она вошла в историю вещания как первая женщина-ведущая вечернего выпуска новостей в США вместе с Гарри Ризонером.

За свою пятидесятилетнюю карьеру в сфере телевещания Уолтерс брала интервью у многих мировых лидеров, включая Фиделя Кастро, Маргарет Тэтчер, Муаммара Каддафи, Саддама Хусейна, *владимира путина, всех президентов и первых леди США со времен Ричарда и Пэт Никсон.

Она получила 12 премий «Эмми», 11 из которых — во время работы в ABC News. В последний раз она появилась в качестве соведущей «Взгляда» в 2014 году, но осталась исполнительным продюсером шоу и продолжила давать несколько интервью и специальные выпуски.

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