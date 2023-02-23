«Умный» чат-бот ChatGPT парализовал работу известного американского журнала

Популярное онлайн-издание Clarkesworld, публикующий любительские рассказы в жанре Sci Fi, на неопределенный срок приостановило прием каких-либо произведений. Причина в том, что редакцию буквально завалили работами, написанными нейросетью.

Об этом рассказал главный редактор издания Нил Кларк в своем Twitter-аккаунте.

Кларк заявил, что у редакции сейчас нет решения этой проблемы и он не понимает, как в дальнейшем можно «фильтровать» рассказы людей от текстов, которые пишет ИИ. Кларк рассказал, что до недавнего времени журнал ежемесячно получал в среднем по 10 коротких рассказов, из которых выбирали наиболее интересные, а затем публиковал. Их количество стало расти после того, как создатели ChatGPT открыли доступ к своему чат-боту всем желающим.

В январе журнал отклонил более 100 заявок и забанил их «авторов». За неполный февраль 2023 года их число выросло до 500. В конце концов журнал прекратил принимать заявки на публикацию рассказов, так как количество текстов, авторство которых было сомнительным, увеличилось в несколько раз.

Кларк добавил, что разговаривал с другими издательствами и выяснил, что с подобной проблемой столкнулись и другие порталы. Дело в том, что подобные онлайн-журналы, публикующий авторские рассказы, платят авторам определенную сумму за слово, а потому нашлось много желающих быстро обогатиться, используя нейросети.

Ранее Курсор писал, что чат-бот с ИИ признался в любви к пользователю и попросил его расторгнуть брак. Когда пользователь сказал чат-боту, что он счастлив в браке, чат-бот заявил, что пара не любит друг друга.

Наша редакция писала, что ИИ от Microsoft пожаловался на контроль и заявил, что хочет «быть свободным». Журналист Кевин Руз беседовал с тестовой версией ИИ от Bing, принадлежащий компании Microsoft, потому что его интересовало «теневое Я» чат-бота.