Уникальное событие: Джо Байден 15 минут разговаривал по телефону с американским раввином

Президент США разговаривал с одним из ведущих хасидских лидеров США почти 15 минут. Обсуждались вопросы выборов в США и ситуация в Украине.

Президент США Джо Байден позвонил хасидскому ребе, попросил о политической помощи и обсудил войну в Украине. Что известно об уникальном разговоре?

Об этом сообщает Телеграм-канал Люди в черном.

Президент США Байден позвонил одному из ведущих хасидских лидеров США — Сквирскому ребе Давиду Тверскому, живущему в штате Нью-Йорк. Община Сквирских хасидов — не самая крупная, но влиятельная.

Рав Давид Тверский в прошлом встречался с президентом Клинтоном и пользуется большим уважением среди еврейских общин.

Событие можно считать уникальным: президент США говорил с раввином почти 15 минут. За это время были обсуждены два вопроса: внутренние выборы в США и позиции Демократической партии в еврейской среде, а также гуманитарная помощь Украине.

Байден попросил у ребе поддержать переизбрание действующего члена Палаты представителей Шона Патрика Мэллони (демократ). Падение популярности демократов среди ортодоксальных евреев — во многом следствие действий и взглядов либерального крыла партии.

Видимо, проблемы у Демократической партии велики настолько, что потребовалось вмешательство президента.

Второй темой разговора была Украина. Ребе поблагодарил президента за военную помощь, которая оказывается Украине со стороны США. Рав Тверский выразил надежду, что это поможет спасти десятки миллионов жизней и сохранить еврейские места и общины на территории Украины.

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