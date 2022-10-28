Байден отреагировал на слова путина о ядерном оружии

россия* уже не раз намекала о том, что может применить ядерное оружие.

Президент Соединенных штатов Джо Байден назвал риторику президента рф владимира путина достаточно опасной.

Об этом Байдена заявил Newsnation.

«Если он не намерен, почему он продолжает говорить об этом? Почему он говорит о возможности использования тактического ядерного оружия? Он был очень опасен в том, как он подошел к этому. Он может положить этому конец. Убирайтесь прочь из Украины», — сказал президент Америки.

Ранее путин заявил, что «пока ядерное оружие существует, то миру всегда будет угрожать опасность его применения». При этом, президент рф продолжает отрицать какие-либо намерения использовать ядерное оружие против Украины.

«Что происходит на самом деле. Мы инициативно ничего никогда не говорили о возможности применения ядерного оружия, а лишь намеками отвечали на те заявления, с которыми выступали западные лидеры», — сказал он.

Ранее Курсор писал, что в Пентагоне прокомментировали заявления путина о ядерном оружии. В США заявили, что применение ядерного оружия может значительно изменить ситуацию в целом мире.

Курсор писал, что путин заявил о возможности ядерной войны. путин воспользовался возможностью раскритиковать Украину и вспомнить о так называемой «грязной ядерной бомбе».

Курсор писал, что эксперт объяснил, зачем рф запустила фейк о «грязной бомбе» в Украине. Военный обозреватель Денис Попович отметил, что российские оккупанты хотят достичь важной для себя цели.

В Пентагоне прошел очередной брифинг для СМИ, на котором представитель минобороны США подробно ответил на несколько основных вопросов, связанных с действиями армии рф и попыток военных предводителей россиян раздувать тему с «грязной бомбой».

Курсор писал о совместном заявлении США, Британии и Франции по поводу «грязной бомбы», о которой заявил шойгу. Вчера министр обороны рф сергей шойгу* в телефонных разговорах с коллегами из Турции, США, Великобритании и Франции заявил, что Украина готовится к применению так называемой грязной бомбы.

Напомним, что аналитики рассказали, зачем россия распространяет фейки о «грязной бомбе».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!