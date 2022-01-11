Увеличение количества молний вокруг Северного полюса обеспокоило ученых

Для возникновения молнии необходима нестабильная атмосфера и теплый и влажный воздух.

В 2021 году было зафиксировано значительное увеличение количества молний в высоких широтах Арктики, что, по мнению ученых, является признаком того, как климатический кризис влияет на глобальную погоду.

Об этом сообщает independent.co.uk

Vaisala, финская фирма, отслеживающая молнии по всему миру, сообщила о 7278 ударах молнии в районе Северного полюса. Это почти в два раза больше, чем за предыдущие девять лет вместе взятых.

Наблюдения за молниями в самом северном регионе Земли обычно редки. Ученые используют его в качестве ключевого индикатора климатического кризиса, поскольку он доказывает, что температура в этом районе повышается, поскольку арктическому воздуху, как правило, не хватает конвективного тепла, необходимого для создания молнии.

Для возникновения молнии необходима нестабильная атмосфера и теплый и влажный воздух, поэтому она обычно происходит в тропических странах.

Таяние ледяных шапок означает, что больше воды может испаряться, увеличивая влажность атмосферы. Температуры в регионе также выросли в три раза по сравнению со средним мировым показателем, и, таким образом, в сочетании с атмосферной нестабильностью в Арктике увеличилось количество молний.

Ранее Курсор сообщал, что в Китае молния 12 раз ударила в фонарный столб.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.