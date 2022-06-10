В аэропорту Берлина открылось помещение для молитвы евреев

Чтобы еврейские путешественники могли уединиться, молитвенная зона отделена от зоны ожидания мобильными перегородками и доступна круглосуточно.

Как раз к началу туристического сезона в Германии, в аэропорту Берлина открывается еврейская молитвенная зона. Торжественное открытие состоялось под руководством раввина Иегуды Тейхталя, председателя Хабад Берлин, и Томаса Хоффа Андерссона, операционного директора аэропорта Берлин-Бранденбург.

Раввин Тейхталь, который был инициатором создания первой еврейской молитвенной зоны для аэропорта Берлин-Бранденбург, сказал об «историческом событии» и важном знаке для Берлина как метрополии и космополитического города с растущей еврейской инфраструктурой.

«Путевые молитвы и изучение Торы являются неотъемлемой частью путешествия в иудаизме», — сказал он.

Еврейская молитвенная зона расположена в Терминале 1, откуда отправляются рейсы в Израиль. Здесь есть места для сидения, а также киппоты и сиддуримы. На церемонии открытия раввин Тейхталь установил мезузу.

Напомним, что ранее в Германии отреагировали на слова лаврова о том, что Гитлер якобы был евреем. Представитель правительства Германии Штеффен Хебестрейт назвал слова министра иностранных дел россии «абсурдом». Он отметил, что больше в комментариях эта чушь не нуждается.

Также Курсор сообщал, что Беннет раскритиковал слова министра иностранных дел россии лаврова. «Я осуждаю высказывание министра иностранных дел россии. Его утверждения ложны и возмутительны. Цель такого рода лжи — обвинить самих евреев в самых ужасных преступлениях в истории, совершенных против них, тем самым сняв ответственность с врагов Израиля».