В Африке мужчина спасался бегством от слона, но стал жертвой крокодила

В конце сентября Виндерс Сианен пошел рыбачить возле села Млибизи (Зимбабве), находящемся на южном берегу водохранилища Кариба. Это решение почти стало фатальным для его жизни.

По дороге к водохранилищу 34-летний африканец встретил агрессивного слона, который попробовал на него напасть. Сианен подумал, что сможет спастись от нежелательных последствий, прыгнув в руке. Поначалу все удалось, и мужчина сумел отплыть от разозленного гиганта.

Однако, он неожиданно стал испытывать резкую боль в ноге и осознал, что стал жертвой нападения крокодила. Пострадавший попытался вырваться, после чего рептилия схватила его за руку. Тем не менее, даже это не заставило отчаяться Виндерса, который залез сверху на хищника, просунул свою руку в его пасть, в надежде достать до языка, и удерживал крокодила в таком положении.

Параллельно он громко кричал и просил о помощи. К счастью, рядом были местные жители, которые прибежали и начали бить крокодила по голове палками, чтобы тот раскрыл пасть и уплыл. Им это удалось и они доставили жертву нападения в медучреждение. Врачи оказали ему помощь и вынужденно ампутировали руку и ногу.

«Я знал, что должен выжить любой ценой. У крокодилов маленький язык, они не хотят, чтобы к нему прикасались, так как это доставляет боль. Когда я сунул руку к нему в пасть, крокодил начал успокаиваться. Теперь я верю, что Бог действует таинственными способами, потому что люди редко выживают, когда сталкиваются с этими двумя животными», – сказал Сианен и добавил, что ему было очень больно, но он сделал всё, чтобы остаться в живых.

