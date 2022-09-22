Ученые разводят руками: неизвестное существо моментально съело 500-килограмового аллигатора

Исследование показало, что на глубинах океанов могут скрываться жуткие и неизвестные науке создания.

Ученые из Университета Луизианы занимались изучением хищников, обитающих в океане. Для своих экспериментов они воспользовались тремя тушами мертвых аллигаторов, которые весили более полутоны.

Их выбросили на дно океане в Мексиканском заливе, примерно на двухкилометровую глубину. Там мертвые рептилии провели около 50 дней. Происходящее далее действительно удивило специалистов.

Об этом сообщает Daily Star.

Менее чем за сутки была зафиксирована пропажа первой туши аллигатора. Ее съели гигантские морские улитки, являющиеся глубоководными падальщиками. Вторая пробыла на океаническом дне чуть дольше и ее достали спустя 51 день. Анализ показал, что ее кости полностью обглодали водные жители, а также на туше не осталось ни единого щитка или чешуи. Есть предположение, что к этому причастен костоядный червь семейства Osedax.

Однако, наибольший шок ждал экспертов впереди, когда исследование коснулось третьего аллигатора. Оказалось, что какое-то существо подхватило его тушу и скрылось с ней в неизвестном направлении, оставив после тела рептилии только загадочною неглубокую впадину на дне океана. Помимо этого, был найден груз, прикрепленный к туше на расстоянии около 9 метров от места, где когда-то находился 500-килограмовый аллигатор. Таким образом, существо, поднявшее тело рептилии, было больше, чем его добыча.

Есть версия, что к этому причастна гигантская глубоководная акула или огромный кальмар. Однако, есть проблема – ученым ничего неизвестно о кальмарах или акулах подобных размеров, которые могли бы справиться с тушей рептилии такого веса. Возможно, аллигатор стал добычей для существа, о котором ничего неизвестно современней науке.

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