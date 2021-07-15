В Африке обнаружили следы первых земных форм жизни

Отмечается, что одни из самых древнейших осадочных пород на планете исследователи обнаружили на территории современных ЮАР и Мозамбика.
Об этом сообщает портал Scitech Daily со ссылкой на научный журнал Science Advances.
В образцах тонкослойных отложений, обнаруженных в регионе, исследователям удалось наткнуться на окаменелые останки микроорганизмов, которые называются микрофоссилии.
В данный момент эти микроорганизмы считаются древнейшей из известных земных форм жизни.
Ученые полагают, что средой обитания данных микроорганизмов было мелководье рядом с подводными термальными источниками, которые позволяли холодной морской воде взаимодействовать с теплыми подземными течениями и формировать среду обитания, насыщенную множеством химических элементов, необходимых для поддержания жизни.
В углублениях стенок гидротермальных каналов были обнаружены окаменелости колоний микроорганизмов нитевидной формы.
По мнению ученых, аналогичные микроорганизмы могли существовать и на Марсе за счет похожих на тот момент условий с Землей.
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