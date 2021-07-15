В Африке обнаружили следы первых земных форм жизни

Исследователи из Болонского университета обнаружили на территории Южной Африки окаменелые следы микроорганизмов возраст которых составляет 3,42 млрд лет.

Отмечается, что одни из самых древнейших осадочных пород на планете исследователи обнаружили на территории современных ЮАР и Мозамбика.

Об этом сообщает портал Scitech Daily со ссылкой на научный журнал Science Advances.

В образцах тонкослойных отложений, обнаруженных в регионе, исследователям удалось наткнуться на окаменелые останки микроорганизмов, которые называются микрофоссилии.

В данный момент эти микроорганизмы считаются древнейшей из известных земных форм жизни.

Ученые полагают, что средой обитания данных микроорганизмов было мелководье рядом с подводными термальными источниками, которые позволяли холодной морской воде взаимодействовать с теплыми подземными течениями и формировать среду обитания, насыщенную множеством химических элементов, необходимых для поддержания жизни.

В углублениях стенок гидротермальных каналов были обнаружены окаменелости колоний микроорганизмов нитевидной формы.

По мнению ученых, аналогичные микроорганизмы могли существовать и на Марсе за счет похожих на тот момент условий с Землей.

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