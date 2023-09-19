В Альпах навсегда закрывают популярный горнолыжный курорт - названа причина

В прошлом зимнем сезоне он смог проработать лишь один месяц.

Горнолыжный курорт Ла-Самбуй, расположенный возле Монблана во французских Альпах, решили навсегда закрыть из-за климатических изменений, а именно острой нехватки снега.

Об этом пишет Independent.

Ранее курорт пользовался популярностью среди туристов со всего мира, потому что привлекал своими живописными видами и демократическими ценами. Однако, если в предыдущие годы снег на курорте был практически с 1 декабря по 30 марта, то в 2022 году он порадовал приезжих всего четыре недели.

Прошлой зимой курорт проработал всего один месяц, а в текущем году ситуация может быть еще хуже. Из-за нехватки снега на трассе было появляются камни и скалы, поэтому удовлетворить запросы любителей горнолыжных видов спорта не получается.

Власти отметили, что эксплуатация подъемников в год обходится в 80 тысяч евро, а из-за отсутствия туристов и соответственно денежных средств, использовать их финансово невыгодно. Учитывая, что снега хватает всего на несколько недель в январе и феврале, курорт теряет около 500 тысяч евро в год.

"Курсор" писал ранее, что согласно проведенному исследованию, около четверти европейских горнолыжных курортов будет страдать от недостатка снега каждый второй год при глобальном потеплении на 2 градуса Цельсия.

Еще мы писали, что на горнолыжном курорте в Аргентине фотограф Габи Чавес сделал снимок странного явления, которое уже успели назвать "порталом в другое измерение".

Напомним, что результаты исследований Коперникской Европейской службы изменения климата показывают, что этим летом Земля столкнулась с самыми высокими температурами с момента начала наблюдений в 1940 году.