В Амазонке мужчина прожил целый месяц, питаясь червями

Мужчина отправился на охоту с друзьями, но позже заблудился и пытался выжить в условиях дикой природы.

Боливийский охотник по имени Джонаттан Акоста был застигнут в ловушке дикой природы, когда он отправился на охоту со своими друзьями в джунглях Амазонки. Мужчина заблудился, однако сумел выжить там целых 31 день, питаясь дикими фруктами, червями и насекомыми.

Подробнее об этом информирует BBC.

В период своего пребывания в джунглях, Джонаттан столкнулся с рядом проблем, включая проблемы с поиском питьевой воды. Ему приходилось пить дождевую воду, которую он набирал в свои ботинки, а также пить воду из ручьев и рек.

Джонаттан также сталкивался с различными дикими животными в джунглях, в том числе и с ягуаром. У него было только одно оружие — ружье с одним патроно, и он использовал его, чтобы отпугнуть стаю пекари — свиновидных животных, обитающих в тропических лесах Южной Америки.

Когда Джонаттан не вернулся домой после охоты, поисковая группа, состоявшая из местных жителей и его друзей, начала его поиски. Через месяц они наконец нашли его живым, но очень истощенным и обезвоженным. Он похудел на 17 килограммов и получил вывих сустава, хотя все еще мог передвигаться. После этого происшествия Джонаттан решил больше никогда не отправляться на охоту.

В настоящее время полиция проводит допрос четырех друзей охотника, чтобы выяснить, как именно произошел инцидент в джунглях. Все они должны будут дать свои показания в ближайшее время, чтобы помочь в расследовании этого необычного случая.

Ранее «Курсор» информировал, что два мальчика были спасены из джунглей Амазонки после того, как пропали и провели в дикой природе четыре недели.

Напоминаем, что ученые планируют следить за Амазонкой из космоса.