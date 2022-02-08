В Англии из-за коронавируса закрылся самый старый паб, проработавший 1229 лет

Паб Ye Olde Fighting Cocks в Сент-Олбансе, Англия, видел многое: с тех пор, как его первый кирпич был заложен, возможно, еще в 793 году, рядом с руинами древнего римского города задолго до образования Соединенного Королевства, паб пережил гражданскую и мировую войны, голод и распространение бубонной чумы.

Самый старый паб Великобритании паб не смог пережить пандемию коронавируса и вынужден закрыть свои двери.

Об этом сообщает Washington Post.

Христо Тофалли, взявший на себя аренду паба в 2012 году, рассказал, что пандемия и правительственные ограничения в области общественного здравоохранения сжали его бизнес до такой степени, что он не смог выполнить свои финансовые обязательства.

Рождественский сезон, по словам Тофалли, был его «последним шансом» спасти Ye Olde Fighting Cocks, который, как и большая часть индустрии общепитов, пострадал от блокировок, социального дистанцирования и ограничений вместимости, введенных правительством, чтобы остановить распространение вируса.

До пандемии «мы не были в полном порядке, но я не думаю, что кто-то был», — сказал Тофалли. Но он и его сотрудники боролись за успех. «Это был отличный, отмеченный наградами паб, это самый старый паб в стране. … ».

На прошлой неделе Тофалли объявил о предстоящем закрытии Ye Olde Fighting Cocks, что сделает его одним из сотен пабов по всей Великобритании, закрывающихся с 2020 года.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что попугай украл у туристов видеокамеру и снял интересное видео.

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