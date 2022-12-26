В Англии курьер разозлилась на клиента и откусила ему большой палец

В английском городе Олдершот 33-летняя женщина-курьер откусила большой палец клиенту, 34-летнему Стивену Дженкинсону.

Об этом сообщает Dailymail.

Женщина долго искала адрес Дженкинсона, который заказал на дом пиццу. При этом, мужчина не смог назвать ей код для подтверждения заказа, поскольку оставил телефон дома. Он сказал курьеру, что заберет пиццу, а затем вернется к ней с телефоном. В тот же момент женщина разозлилась на Дженкинсона и набросилась на него, после чего начала бить и пинать его со всей силы.

Курьера арестовали на месте происшествия по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и выпустили под залог до марта 2023 г. Истекающий кровью мужчина был доставлен в больницу. Врачи рассказали, что не смогут пришить его палец обратно. Сам Дженкинсон боится, что останется без работуы сантехника из-за полученной травмы.

«Курсор» писал ранее, что в Японии голодный турист заказа на вершину действующего вулкана Фудзиям доставку сети пиццерий Domino’s.