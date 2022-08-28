В Японии курьер доставил пиццу на вершину вулкана, на что он потратил 6 часов

В Японии голодный турист заказа на вершину действующего вулкана Фудзиям доставку сети пиццерий Domino’s.

Это произошло 20 августа. Удивительно, но заказ туриста успешно выполнили, для чего курьеру понадобилось около шести часов. Заказчик еды отслеживал местоположение доставщика в режиме реального времени благодаря приложению-трекеру.

«Я поднялся вчера на вершину Фудзияма. Там были люди, которые заказали пиццу», – поделился курьер в своем Twitter.

За доставку пиццы, стоимостью 3 776 йен, туристу пришлось заплатить 40 000 йен, что обусловлено масштабом доставки.

Пользователи соцсетей подчеркнули, что это не уникальный случай. Оказалось, что ранее на вершине вулкана оказывались другие доставщики еды, упорству которых можно только позавидовать.

Кроме этого, курьера шутливо сравнили с Сэмом Портером Бриджесом – протагонистом популярной видеоигры Death Stranding от Хидео Кодзимы, где предстоит играть за курьера и воссоединять Соединенные города Америки после катастрофы. Внешность главному герою подарил известный актер Норман Ридус.

К слову, недавно американские ученые рассказали о пользе видеоигр.

Также «Курсор» рассказывал, что беспилотный робот-катер проведет сбор фотографий дна океана возле кратера вулкана, благодаря чему он создаст карту дна Тихого океана.