В Анталии иностранный турист не выходил из отельного номера 2,5 года

В курортном городе Анталия иностранный турист не выходил из отельного номера 2,5 года. А когда у нему нагрянула полиция, он пытался сбежать.

Об этом пишет Turizmajansi.

Оказалось, что срок действия паспорта и визы 57-летнего Кари Патри Ласси, гражданина Финляндии, проживавшего в апарт-отеле Kaleiçi Tabakhane Sokak в Анталии около 4 лет, истек уже довольно давно.

В течение 2,5 лет он сидел в номере и в какой-то момент сотрудники перестали слышать звуки, которые ранее доносились из-за его двери. Подумали, что затворник скончался, и вызвали полицию. Прибывшие на место правоохранители постучали в дверь и потребовали предъявить документы. Тут же в комнате раздался шум.

Как выяснилось позднее, напуганный финн жив. Это выяснилось при его попытке избежать встречи со стражами правопорядка: он поднялся с балкона своего номера на крышу и попытался ретироваться. В это время на нем был защитный шлем и теннисная ракетка. Однако улизнуть ему не удалось.

Трое полицейских окружили загостившегося в Турции путешественника, спустили на землю и доставили в отделение полиции. Для этого им пришлось пробираться через шокирующую свалку, которую гость устроил в номере.

«Курсор» писал ранее, что на днях турист из США посетил Ватикан и разбил две античные скульптуры времен Римской империи в музее, возрастом около двух тысяч лет.