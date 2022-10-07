В Ватикане турист разбил две скульптуры, которым около двух тысяч лет

Реставрационные работы уже начаты, и в скором времени поврежденные экспонаты вернутся на место.

На днях турист из США посетил Ватикан и разбил две античные скульптуры времен Римской империи в музее, возрастом около двух тысяч лет.

Об этом сообщает CNN.

Как оказалось, сделал он это не случайно, а намерено, потому что разозлился, что ему не хотят устроить аудиенцию с Понтификом. Когда работники музея отказали американцу в его просьбе, он швырнул один их древнеримских бюстов на пол.

Представитель музея отметил, что эти бюсты были закреплены на гвоздях, но, если применить силу, то они упадут, что собственно и произошло. Американец сначала сбросил один, потом другой бюст, но они некритично пострадали. У одного отлетела часть носа и уха, а у другого — голова. Сейчас идут реставрационные работы. Скоро их вернут на свои места.

К мужчине подошла охрана музея, которая передала его полиции Ватикана, чтобы они провели с ним беседу. Затем туриста передали итальянским правоохранителям.

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