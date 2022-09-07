В Антарктиде быстро тает ледник «судного дня»: чем это грозит

Морской геофизик из Университета Южной Флориды Аластер Грэм рассказал, что ледник «судного дня» начал таять в два раза быстрее.

Международная группа исследователей заявила, что так называемый ледник «судного дня» уже держится на «волосках», и в ближайшем будущем он может начать быстрое движение.

Об этом сообщает издание CNN.

Ледник Туэйтса, который по размеру как Флорида (170 тысяч км2), вызывает обеспокоенность, поскольку его основание отошло от морского дня и двигалось со скоростью 2,1 километра в год, что вдвое больше, чем ученые наблюдали за последнее десятилетие.

Его назвали ледником «судного дня», потому что он угрожает высокими рисками разрушения и поднятием экстремального уровня Мирового океана. Ледник сейчас размывается вдоль своего подводного основания по мере нагрева планеты.

Морской геофизик из Университета Южной Флориды Аластер Грэм отметил, Туэйтс может начать быстрое движение в ближайшем будущем, когда он отступит выше гряды морского дна, которая помогает удерживать его на месте.

По мере того как климатический кризис ускорился, за этим регионом внимательно наблюдали из-за его быстрого таяния и способности к большим разрушениям побережья.

«Курсор» писал ранее, что исследователи обеспокоены скоростью таяния ледников в Альпах. Согласно прогнозам, в 2022 году они могут потерять наибольшую массу льда примерно за 60 лет от начала ведения наблюдений за ними.