В Арабских Эмиратах научились искусственно вызывать дожди

Власти начали использовать дроны, которые могут вызвать дождь с помощью электрических разрядов.

Сообщается, что в ОАЭ придумали, как вызвать дождь в жаркую погоду.

Об этом сообщил эмиратский портал прогноза погоды «Марказит аль-Асифа»

Сильные дожди идут со среды в разных районах Объединенных Арабских Эмиратов, несмотря на 50-градусную жару в дневное время.

Дожди выпали севернее селения Хатта в ОАЭ в Хаджарском горном массиве, в районах Вади аль-Хиля, Кальба роуд и Хувайлат.

Национальное метеорологическое бюро в свою очередь также указало, что дожди прошли в населенных пунктах вблизи города Аль-Айн столичного эмирата Абу-Даби, где температура поднялась до 47 градусов жары.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что на Египет обрушился снег и град — есть пострадавшие.

Небывалая для Египта погода принесла с собой огромное количество проблем для этой страны. В сети появились кадры произошедшего вчера, 1 января.

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