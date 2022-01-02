В Арабских Эмиратах научились искусственно вызывать дожди

Сообщается, что в ОАЭ придумали, как вызвать дождь в жаркую погоду.
Об этом сообщил эмиратский портал прогноза погоды «Марказит аль-Асифа»
Сильные дожди идут со среды в разных районах Объединенных Арабских Эмиратов, несмотря на 50-градусную жару в дневное время.
Дожди выпали севернее селения Хатта в ОАЭ в Хаджарском горном массиве, в районах Вади аль-Хиля, Кальба роуд и Хувайлат.
Национальное метеорологическое бюро в свою очередь также указало, что дожди прошли в населенных пунктах вблизи города Аль-Айн столичного эмирата Абу-Даби, где температура поднялась до 47 градусов жары.
Напомним, ранее Курсор писал о том, что на Египет обрушился снег и град — есть пострадавшие.
Небывалая для Египта погода принесла с собой огромное количество проблем для этой страны. В сети появились кадры произошедшего вчера, 1 января.
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