Власти Аргентины обеспокоены резким ростом количества беременных женщин из рф*, недавно въехавших в страну, чтобы родить детей и получить аргентинский паспорт.

Об этом со ссылкой на Миграционную службу Аргентины сообщает АР

По словам национального директора по миграции Кариньяно, на прошлой неделе Миграционная служба запретила шестерым беременным российским женщинам въезд в Аргентину из-за подозрения в неправдивости их туристических намерений, однако они обратились в суд и получили разрешение временно въехать в страну.

За последние три месяца в Аргентину въехало 5819 женщин, которые собирались родить детей, сказала Кариньяно. И их число растет с каждым днем.

Согласно местному законодательству, родившийся на территории Аргентины ребенок сразу получает аргентинское гражданство, что позволяет его родителям также стать гражданами Аргентины в сжатые сроки.

Учитывая необычность ситуации, аргентинские правоохранители начали расследование того, не стоит ли за этим какая-нибудь преступная организация, которая привозит российских женщин в Аргентину.

«Проблема в том, что эти люди приезжают, потом едут и не возвращаются в Аргентину, но они едут с аргентинским паспортом», — отметила Кариньяно, добавив, что таким образом, они могут пытаться застраховать себя и свои семьи от проблем на родине.

Напомним, что глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что россия понесла тяжелые потери в войне против Украины. И не просто так кремль решил объявить мобилизацию осенью и продолжает ее до сих пор.