Об этом со ссылкой на Миграционную службу Аргентины сообщает АР
По словам национального директора по миграции Кариньяно, на прошлой неделе Миграционная служба запретила шестерым беременным российским женщинам въезд в Аргентину из-за подозрения в неправдивости их туристических намерений, однако они обратились в суд и получили разрешение временно въехать в страну.
За последние три месяца в Аргентину въехало 5819 женщин, которые собирались родить детей, сказала Кариньяно. И их число растет с каждым днем.
Согласно местному законодательству, родившийся на территории Аргентины ребенок сразу получает аргентинское гражданство, что позволяет его родителям также стать гражданами Аргентины в сжатые сроки.
Учитывая необычность ситуации, аргентинские правоохранители начали расследование того, не стоит ли за этим какая-нибудь преступная организация, которая привозит российских женщин в Аргентину.
«Проблема в том, что эти люди приезжают, потом едут и не возвращаются в Аргентину, но они едут с аргентинским паспортом», — отметила Кариньяно, добавив, что таким образом, они могут пытаться застраховать себя и свои семьи от проблем на родине.
Напомним, что глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что россия понесла тяжелые потери в войне против Украины. И не просто так кремль решил объявить мобилизацию осенью и продолжает ее до сих пор.
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