В аварии на снегоходе погиб знаменитый гонщик и шоумен

Гонщик не справился с управлением во время движения на крутом склоне.

В понедельник, 2 января, в штате Юта (США) погиб в результате аварии на снегоходе 55-летний профессиональный американский гонщик Кен Блок. Он не справился с управлением во время движения на крутом склоне.

Об этом сообщается на странице в Instagram Hoonigan Industries.

Раллийная команда Блока Hoonigan Racing Division попросила журналистов и поклонников гонщика не лезть в частную жизнь погибшего.

«Кен был провидцем, первопроходцем и иконой. И, самое главное, отцом и мужем. Его будет невероятно не хватать. Пожалуйста, уважайте частную жизнь семьи в это время, пока в трауре», – говорится в сообщении команды.

23 декабря 2022 Блок делился со своими подписчиками красивым фото со снегоходом. Звезда ралли в семейном кругу проводил рождественские праздники на своем ранчо в штате Юта.

Кен Блок не только известен своими выступать в ралли. Мужчина участвовал в соревнованиях по скейтбордингу, сноубордингу, мотокроссу, ралли и ралли-кросс.

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