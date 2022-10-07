Мужчина обманул большую белую акулу и сделал эффектные фото

Британский блогер Юан Ранначан с помощью тунца заманил акулу, благодаря чему стал автором действительно пугающих фото.

Мужчина, который также является фотографом и режиссером, часто находится с акулами на расстоянии около метра и умеет обращаться с хищниками. В частности, он регулярно наблюдает за поведением больших белых акул.

Ранначан взаимодействует с этими животными возле острова Гуадалупе (Мексика) – места постоянной среды их обитания, а также территории, по которой мигрируют морские котики. Обычно блогер привлекает к себе внимание акул благодаря приманке.

Некоторые из них любят таким образом «играть», но и есть те, кто уплывает, когда замечают клетку с ныряльщиками. Среди всего прочего, энтузиаста интересует изменение формы тела этих существ, когда они открывают пасть.

«Если рот раскрыт, температура тела хищника снижается на несколько градусов, и нужно потратить много энергии, чтобы согреться. Обычно я очень близко нахожусь с ними. В нескольких дюймах или метрах от акулы. Чаще всего они просто плавают рядом, выжидая подходящего мгновения, чтобы схватить приманку», – рассказал Юан и добавил, что не считает акул чересчур страшными.

Предлагаем вам насладиться его работами:

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Euan Rannachan (@euanart)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Euan Rannachan (@euanart)

Отметим, что большая белая акула населяет поверхностные прибрежные и открытые воды всех океанов нашей планеты, кроме Северного Ледовитого. Она является одной из крупнейших хищных рыб на Земле. Самки крупнее самцов и их средняя длина колеблется от 4,6 до 4,8 метров. Известны случаи, когда эти существа достигали 6 метров в длину и весили как минимум 1900 килограмм.

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