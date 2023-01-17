В Австралии евреи возмущены продажей нацистских предметов

Еврейская община Голд-Коста в Квинсленде возмущена продажей нацистских памятных вещей на ярмарке антиквариата в австралийском городе.

Об этом сообщает ABC News Australia.

Сообщество требовало знать, почему на ярмарке антиквариата было разрешено продавать нацистские памятные вещи и немецкое оружие времен Второй мировой войны. Организатор ярмарки принес извинения еврейской общине, но в ответ ее лидеры заявили, что им «противно» то, что кто-то наживается на предметах, связанных с Холокостом.

Сообщается, что на фотографиях из киоска были изображены повязка со свастикой, нашивки СС, военные медали, пули, кинжалы, нацистские пропагандистские книги и небольшая статуэтка Адольфа Гитлера и Германа Геринга за 45 долларов.

Хотя правительство Квинсленда планирует ввести уголовную ответственность за публичную демонстрацию нацистских и других символов ненависти, закон еще не принят. Член местной еврейской общины подал жалобу в Совет Голд-Коста, владельца спортивного комплекса Кумера, где проходило мероприятие. Организатор ярмарки Аллан Лоусон заявил, что прилавок «неприемлем» и не прошел проверку.

«Мы извиняемся не только перед еврейской общиной, но и перед всеми. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы это больше не повторилось», — сказал он.

Еврейская община Голд-Коста требует ответов после того, как обнаружила, что в киоске на мероприятии по коллекционированию продаются вызывающие тревогу нацистские памятные вещи.

«Курсор» сообщал, что мемориал Холокоста в Салониках вновь подвергся вандализму.