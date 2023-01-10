В Австралии еврейская организация призывает передать музею нацистские предметы

Ведущая австралийская еврейская организация призывает победителей аукциона, где были проданы нацистские памятные вещи, пожертвовать эти предметы Сиднейскому еврейскому музею.
Об этом сообщает Arutz Sheva.
На аукционе Danielle Elizabeth Auctions в Квинсленде (Австралия) продали за 25 000 долларов альбом из 500 фотографий из концлагерей. Среди других предметов, коих было 143, известно о фотографии Гитлера, шляпе нацистского офицера СС, пуговицах, кольцах, марках, книгах и атрибутике СС.
Книга с редкими фотографиями Адольфа Гитлера, якобы подписанная нацистским лидером Германом Герингом и немецким фельдмаршалом Вильгельмом Кейтелем, была продана за 6600 долларов. Генеральный директор Еврейского совета Нового Южного Уэльса Даррен Барк заявил, что получать прибыль от продажи сотен предметов, связанных с Холокостом, аморально.
«Эти тревожные фотографии и символы являются пугающим напоминанием об ужасающем периоде в истории и должны храниться в музеях, чтобы помнить об ужасах Холокоста, а не отдаваться тому, кто больше заплатит на аукционе. Мы призываем тех, кто купил эти отвратительные предметы, пожертвовать их Сиднейскому еврейскому музею, чтобы он мог продолжать информировать общество и следующее поколение об ужасах человечества», — сказал Барк.
Альбом фотографий концлагерей был охарактеризован аукционным домом как «очень тревожный».
«Когда вы перелистываете эти папки, они заполнены евреями, висящими на улице, умирающими в концентрационных лагерях, грудами костей и т. д. Это ужасно!», — заявили в организации.
На аукционе было продано большое количество предметов на общую сумму 116 820 долларов. Аукционный дом разместил объявление на главной странице аукциона о том, что прибыль от продажи будет передана некоммерческой организации, но в заявлении не упоминается, включает ли это все сборы.
«Курсор» сообщал, что Ханукальные меноры и 400 других еврейских предметов, спрятанные во время Второй мировой войны, нашли в Польше.