В Австралии кенгуру напал на своего владельца и забил до смерти

В последние несколько лет кенгуру стали чаще нападать на людей, но это первый почти за 100 лет задокументированный случай с летальным исходом.

77-летний житель города Олбани в Австралии был обнаружен мертвым. Скорее всего, он стал жертвой нападения свирепого кенгуру, которое держал в качестве домашнего питомца.

Об этом сообщает издание WFMZ.

О трагическом инциденте сообщили соседи 77-летнего мужчины, и вызвали сотрудников экстренной службы. Когда они приехали, то не смогли сразу попасть в помещение, чтобы осмотреть пострадавшего, потому что им не давало животное. Полицейским пришлось застрелить кенгуру, потому что оно представляло угрозу спасателям.

Известно, что австралиец держал дикое животное в своем домовладении, и спустя некоторое время оно напало на него и забило до летального исхода. Но сотрудники полиции пока не выяснили, было ли у мужчины разрешение на содержание дома кенгуру.

Зоозащитники отметили, что судя по всему, это был крупный взрослый самец, который мог проявить агрессию, поскольку кенгуру не приспособлены жить в неволе.

Хотя нападения кенгуру в Австралии случались и прежде, это первый задокументированный случай с летальным исходом за последние без малого сто лет.

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