В Мьянме 33-летняя слониха родила «священное существо», которое сняли на видео

Белые слоны почитаются как символы удачи и власти в большей части Юго-Восточной Азии. На самом деле, животные когда-то так высоко ценились, что страны воевали из-за них.

В поселке Таунгуп, который находится на западном побережье Мьянмы, родился белый слоненок. В этой стране такое животное считается священным.

Вес слоненка составляет 80 килограммов, а рост – 70 сантиметров. Как рассказали местные жители, у слоненка глаза жемчужного цвета, спина в форме ветки подорожника.

Государственное телевидение Мьянмы опубликовали в сети кадры, на которых видно, как малыш следует за своей матерью к реке. Его мама – это 33-летняя слониха Зар Нан Хла.

Отметим, что белые слоны почитаются местными как символы удачи и власти Более того, когда они так высоко ценились, что страны Юго-Восточной Азии даже устраивали из-за них войны. Например, в XVI веке между Сиамой и Бирмой началась война из-за спора о двух слонах.

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