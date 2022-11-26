В Австралии питон напал на пятилетнего ребенка и утащил его в бассейн

В Австралии на пятилетнего Бо Блейка в дворе собственного дома напал огромный питон и утащил его в бассейн. Инцидент мог закончиться трагически, если бы не дедушка и отец мальчика, которые во время подоспели на помощь.
Об этом пишет New York Post.
Ребенок играл во дворе и когда проходил мимо бассейна, на него из кустов напал питон, который был раза в три больше маленького австралийца. Он укусил мальчика, обвился вокруг его тела и утащил в бассейн. Это увидел его 76-летний дедушка, который сразу же бросился в бассейн, чтобы спасти внука, забыв о своей безопасности.
После этого к ребенку поспешил его отец, он схватил змею и начал душить, пока та не раскрыла свои челюсти. Он высвободил сына из «объятий» рептилии и еще минут 10 держал ее в руках, а после отпустит обратно в кусты.
Пятилетний Бо Блейк испугался, но отделался легкими травмами. Рану родители промыли и сказали ребенку, что с ним все будет в порядке, поскольку это была не ядовитая змея и тот сразу успокоился.
По словам отца ребенка, теперь вся семья будет внимательно следить за раной на ноге Бо, чтобы не было признаков заражения.
Бен Блейк отметил, что питон таился в кустах и ждал свою жертву, и к сожалению, жертвой оказался его маленький сын. Но все закончилось хорошо.
Мужчина рассказал, что за жизнь находил около 10 змей в дворе своего дома, ведь они являются обычным явлением в стране. В Австралии обитает около 15 разных видов питонов, которые не ядовиты, но могут напасть, укусить свою жертву, а потом проглотить.
«Курсор» писал ранее, что в Индии в районе Джагпура произошел удивительный инцидент. 8-летнему мальчику Дипаку удалось не только выжить после укуса ядовитой кобры, но еще и убить ее ответными укусами.