В Австралии питон напал на пятилетнего ребенка и утащил его в бассейн

В Австралии на пятилетнего Бо Блейка в дворе собственного дома напал огромный питон и утащил его в бассейн. Инцидент мог закончиться трагически, если бы не дедушка и отец мальчика, которые во время подоспели на помощь.

Об этом пишет New York Post.

Ребенок играл во дворе и когда проходил мимо бассейна, на него из кустов напал питон, который был раза в три больше маленького австралийца. Он укусил мальчика, обвился вокруг его тела и утащил в бассейн. Это увидел его 76-летний дедушка, который сразу же бросился в бассейн, чтобы спасти внука, забыв о своей безопасности.

После этого к ребенку поспешил его отец, он схватил змею и начал душить, пока та не раскрыла свои челюсти. Он высвободил сына из «объятий» рептилии и еще минут 10 держал ее в руках, а после отпустит обратно в кусты.

Пятилетний Бо Блейк испугался, но отделался легкими травмами. Рану родители промыли и сказали ребенку, что с ним все будет в порядке, поскольку это была не ядовитая змея и тот сразу успокоился.