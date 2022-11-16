В Индии 8-летний мальчик своим укусом убил ядовитую змею

В Индии в районе Джагпура произошел удивительный инцидент. 8-летнему мальчику Дипаку удалось не только выжить после укуса ядовитой кобры, но еще и убить ее ответными укусами.

Об этом сообщает издание Live Science.

Ребенок играл во дворе, когда к нему подползла змея, обвилась вокруг его руки и сделала укус. Мальчик пытался снять пресмыкающееся с руки, но ему это не удавалось, поэтому он укусил ее дважды в ответ. По его словам, все произошло так быстро, как вспышка молнии.

Пострадавший был госпитализирован в больницу, где ему ввели противоядие и провели обследование. Оказалось, что кобра сделала «сухой укус», не содержащий яда, а вот после укусов мальчика змея умерла.

Эксперты отметили, что бывают случаи, когда змеи совершают «сухой укус», это может быть их сигналом защиты, например, таким образом они предупреждают крупных животных, которых не собираются убивать. Возможно, такая же ситуация произошла и с мальчиком в Индии.

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