В Австралии расцвел самый большой в мире цветок, но его запах отпугивает всех

В ботаническом саду Аделаиды, расположенном в Южной Австралии, расцвел удивительный цветок под названием Titum Arum. Он является самым большим, но при этом и самым неприятно пахнущим в мире.

Об этом сообщается на странице сада в соцсетях.

Amorphophallus titanum вырастает из семени в течение 10 лет и испускает гнилостный запах, когда достигает пика цветения. После этого он цветет только раз в три-пять лет. Зловонный запах призван привлечь мух-падальщиков для опыления цветка.

По информации сотрудников ботанического сада, цветок начал раскрываться в 14:00 в воскресенье, 8 января, а к 17:00 полностью расцвел.

Как рассказал куратор по садоводству в саду Мэтт Коултер, цветок достигает своего пика зловония в первые 24 часа цветения и обычно увядает в течение 48 часов. Он добавил, что растение сильнее пахнет на расстоянии, и охарактеризовал аромат как запах дохлой крысы, брожения или гнилого сыра.

«Многие люди думают, что он пахнет мертвой рыбой, у него действительно сложные ароматы – это очень увлекательно», – добавил сотрудник ботсада.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Botanic Gardens Sth. Australia (@botanicgardenssa)

«Курсор» писал ранее, что комнатные растения украшают интерьер, поднимают настроение и очищают воздух в помещение. Однако все эти положительные свойства меркнут, когда некоторые из них оказываются настоящими цветами-убийцами, способными нанести здоровью вред.