Уберите из дома: какие комнатные растения содержат токсические вещества

Эксперт по садоводству Пол Алдер назвал список комнатных растений, которые способны сильно навредить здоровью, как людей, так и животных.

Комнатные растения украшают интерьер, поднимают настроение и очищают воздух в помещение. Однако все эти положительные свойства меркнут, когда некоторые из них оказываются настоящими цветами-убийцами, способными нанести здоровью вред.

Об этом пишет Daily Mail.

Эксперт по садоводству Пол Алдер назвал список комнатных растений, которые способны сильно навредить здоровью домашних животных и детей, а порой даже привести к летальному исходу. Ученый отмечает, что данные растения содержат токсичные вещества и самое страшное, что их можно найти почти в каждом доме.

Филадендрон

Это растение является одним из наиболее распространенных комнатных растений из-за его способности приспосабливаться к различным условиям освещения и воды. Однако даже маленького кусочка листа филадендрона достаточно, чтобы вызвать у ребенка тошноту, жжение кожи, отек горла, рвоту и диарею.

Английский плющ: одышку может вызвать лишь прикосновение

Это растение представляет собой вечнозеленую многолетнюю лиану, которая в дикой природе прикрепляется к деревьям, зданиям или другим поверхностям и стелется по ним. Оно также часто встречается и в домах — людям нравится, как английский плющ и то, что он остается зеленым круглый год привлекает к нему внимание, однако это может быть опасно.

По словам Пола Алдера, мало кто знает, что лишь одного прикосновения к английскому плющу достаточно, чтобы вызвать раздражение, отек и одышку. Ботаник уверяет, что сок растения и листья являются токсичными для детей и домашних животных.

Пасхальная лилия: берегитесь тошноты и рвоты

Эти растения привлекают своим внешним видом — воронкообразные цветы источают чудесный аромат. Но Пол Алдер отмечает, что сколь красивы трубчатые лилии, столь они и коварны — небольшого съеденного кусочка цветка хватит, чтобы вызвать тошноту и рвоту.

Нарцисс: содержит токсин способный привести к смерти

Этот прелестный весенний цветок может быть белым или желтым, или комбинировать эти два цвета. Он состоит из шести лепесткообразных листочков околоцветника, увенчанного чашевидной или трубчатой короной. Однако он лишь с виду кажется безобидным. На самом деле в каждой из частей нарциссов содержится токсичное химическое вещество — ликорин. В больших количествах этот токсин может привести к смерти.

Лилия мира: уберите подальше от кошек

Это тропическое растение украсит любую комнату или офис, однако является настоящим срытым врагом кошек. Лилия мира состоит из отдельных темно-зеленых листьев и белых цветов, а в клетках растения содержатся кристаллы оксалата кальция, которые смертельно опасны для кошек. Эти кристаллы представляют собой твердые глыбы минералов, которые являются наиболее распространенной причиной образования камней в почках у людей.

По словам Пола Адлера, когда кошки жуют листья растения, они высвобождают эти кристаллы, они проникают в ткани животного и вызывают травмы.

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