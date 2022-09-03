В Австралии студенческий журнал в статье призывал к «смерти Израилю»

Автор статьи студенческого журнала рассказала про военную операцию «Рассвет», которую ЦАХАЛ провел в начале августа текущего года.

Журнал Университета Аделаиды (Австралия) выпустил статью, вызвавшую конфликт, поскольку автор Хабиба Джагури призвала в ней к «смерти Израилю».

Об этом сообщает издание Times of Israel.

Девушка рассказала в материале про военную операцию «Рассвет», которую израильские военные провели в начале августа против террористической группировки «Исламский джахид» в секторе Газа.

Но в статье она написала, что решение для достижения мира и восстановления справедливости для Палестины состоит в том, чтобы потребовать упразднения Израиля.

«Свободу Палестине и смерть Израилю», — написала автор.

Студенты-евреи в кампусе рассказали, что ее статья создала враждебную атмосферу. Еврейские организации призвали университет осудить опубликованный материал и привлечь виновных к ответственности.

Сама девушка отметила, что не преследует евреев, а «смерть Израилю» в ее статье означала «смерть государству, военным ЦАХАЛа, оккупантам и сионизму».

К слову, интернет-издатель Medium уже удалил статью из студенческого журнала в Аделаиде.

«Курсор» писал ранее, что Армия обороны Израиля 5 августа начала военную операцию «Рассвет» против террористической организации «Исламский джихад» и три дня боевых действий обошлись государству в примерно 500 миллионов шекелей.