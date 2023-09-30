В Барселоне журналисты случайно сняли на видео момент кражи

Видео уже стало вирусным в соцсетях, благодаря чему и удалось установить личность вора.

Действия телевизионщиков помогли полиции оперативно вычислить и задержать пляжного грабителя. Городская гвардия Барселоны идентифицировала и задержала вора, укравшего сумку на пляже благодаря тому, что процесс похищения попал на камеры журналистов. Представители СМИ в то время делали репортаж о туризме.

Об этом сообщает El Pais.

Команда TVE, бравшая комментарий у туриста, случайно сняла момент, когда на заднем плане вор, одетый в темную одежду и кепку, взял сумку отдыхающего и ушел с ней, пройдя прямо под камерой.

На тот момент журналисты не поняли, что происходит. Они увидели кражу позже при просмотре сюжета, который отправили в полицию.

periodista: ¿cómo ves Barcelona? *proceden a robar un bolso*pic.twitter.com/NxC7T2B7Va — elon (@offensiveprank) August 14, 2022

Ранее "Курсор" писал о том, что женщина получила тюремный срок за кражу почти 3 миллионов долларов у жертвы Холокоста.