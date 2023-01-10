В Бельгии из человеческих волос начали делать коврики

В Бельгии начал работать проект под названием Hair Recycle, в рамках которого человеческие волосы перерабатывают в коврики, поглощающие нефть и другие опасные вещества. Парикмахеры по всей стране собирают пряди клиентов и отдают их на переработку.

Соучредитель проекта Патрик Янссен объясняет, что 1 килограмм волос может поглотить до 8 литров нефти и углеводородов. Готовые коврики можно поместить, например, в канализацию, чтобы вредные вещества не загрязняли воду.

«Наши продукты особенно этичны, поскольку они производятся на месте, а не импортируются с другой стороны планеты. Они созданы здесь для решения местных проблем», — рассказал Янссен.

Волосы обладают мощными свойствами: одна прядь может выдержать вес, в миллионы раз превышающий ее собственный. Они также водорастворимы и очень эластичны благодаря кератиновым волокнам.

«Курсор» писал ранее, что средства для выпрямления волос, которые содержат глиоксиловую кислоту, запрещены для использования в Израиле. Такое решение было принято министерством здравоохранения.