В Белом доме рассказали об отношениях дипломатов США и Китая после инцидента с аэростатами

Несмотря на скандал, который произошел между США и Китаем из-за сбитых аэростатов, дипломаты стран продолжают сотрудничать. Между ними ведется активный диалог.

Об этом заявил представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга.

Как отметил представитель Белого дома, в отношениях стран присутствует напряженность. В то же время в китайском Пекине все еще продолжает работать посольство США.

«Я понимаю, что есть напряженность, но у госсекретаря Блинкена по-прежнему есть открытая линия связи с министром иностранных дел. У нас все еще есть посольство в Пекине. И Государственный департамент также может напрямую общаться с персоналом посольства Китая здесь, в Вашингтоне», — заявил Кирби.

Что касается отношений стран в военной сфере, то здесь, все остается без изменений. По словам Кири, каналы связи между военными специалистами двух стран временно не функционируют.

«К сожалению, военные линии не открыты, и это действительно то, что мы хотели бы изменить», — подчеркнул он.

Напомним, каналы связи между военными были прерваны властями Китая в августе 2022 года. Это произошло после того, как спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила остров Тайвань. В связи с этим Пекин выразил протест и несколько раз развернул масштабные учения вблизи Тайваня.

Как сообщал «Курсор», напряженность между Китаем и США еще больше возросла из-за инцидента с аэростатами. В начале февраля Пентагон заявил о китайских разведывательных аэростатах. В Китае извинились за инцидент и заявили, что воздушные шары были гражданскими и случайно залетели в небо над США. Позже американские истребители сбили два аэростата, после чего Пекин выразил протест. Однако, президент США Джо Байден надеется на встречу с китайским лидером Си Цзиньпином. По его словам, сбитые шары оказались не шпионскими.